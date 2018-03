Hotel en appartement ontruimd na brand in Brussel

Brussel - In Brusselse ruimte heeft een brand in een ondergrondse ruimte voor heel wat rook gezorgd. Daardoor moesten mensen in een nabijgelegen hotel hun kamer verlaten. Hetzelfde gold voor buurtbewoners van een appartement. Enkele personen raakten lichtgewond, meldt VTM Nieuws

De brand brak uit in de Zuidstraat in Brussel en had een flinke rookontwikkeling tot gevolg. Toeristen van het nabijgelegen hotel Bedford werden geëvacueerd. Ook een aantal buurtbewoners moest hun appartement verlaten.

VTM Nieuws meldt dat er enkele lichtgewonden vielen, met name door lichte rookintoxicatie en paniek. De slachtoffer worden in een café in de buurt verzorgd.

Hoe de brand kon ontstaan, is nog niet duidelijk.