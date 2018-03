Nog één speeldag te gaan: strijd om Play-off I én behoud blijft razend spannend (en zelfs doelsaldo speelt een rol)

De reguliere competitie van de Jupiler Pro League zit er na 29 van de 30 wedstrijden bijna op, maar in het klassement is het op verschillende belangrijke plaatsen nog razend spannend. De strijd om het allerlaatste ticket naar Play-off I gaat tussen drie clubs, terwijl ook de strijd om het behoud lijkt uit te draaien op een ware thriller. Opvallend: het is niet onmogelijk dat de strijd om de levensbelangrijke plekken zes en vijftien in beide gevallen op doelsaldo zal beslist worden.

Play-off I: Standard, Antwerp en KV Kortrijk vechten om laatste ticket

Eerst en vooral kijken we naar de linkerhelft van de rangschikking, waar Standard, Antwerp en KV Kortrijk om het laatste plaatsje in Play-off I strijden. Standard en Antwerp hebben allebei 41 punten, KV Kortrijk volgt op twee punten achterstand. De zesde plek is momenteel in handen van Standard door een beter doelsaldo (+1 voor Standard tegenover -1 voor Antwerp).

Voor Standard en Antwerp is de opdracht volgende week simpel: winnen en proberen zo veel mogelijk doelpunten te scoren. Standard trekt naar het veld van KV Oostende, terwijl Antwerp het in het Astridpark zal opnemen tegen Anderlecht. Als het nog in Play-off I wil komen, moet KV Kortrijk in eigen huis zeker winnen van Charleroi en hopen dat zowel Standard als Antwerp niet wint. Doordat ook KV Kortrijk een doelsaldo van +1 heeft, zou het bij winst tegen Charleroi en puntenverlies van beide tegenstanders zeker zijn van Play-off I.

Ook Racing Genk,de huidige nummer vijf, is mathematisch nog niet zeker van Play-off I. De Limburgers hebben wel drie punten meer dan zowel Standard als Antwerp en door hun doelsaldo van +9 lijkt het mislopen van Play-off I zeer onwaarschijnlijk. Enkel als Standard en Antwerp allebei met monsterscores winnen en Genk zelf verliest van AA Gent, kan Genk nog buiten de top zes vallen.

Programma speeldag 30:

KV Oostende - Standard

Anderlecht - Antwerp

KV Kortrijk - Charleroi

Degradatiestrijd: een ware thriller tussen KV Mechelen en Eupen

KV Mechelen en Eupen spelen onderin het klassement al enkele weken haasje-over en ook op de slotspeeldag ligt een spannend scenario in het verschiet. Beide clubs hebben 24 punten, maar KV Mechelen heeft een iets beter doelsaldo (-20 tegenover -21 voor Eupen) en staat daardoor voorlopig op de veilige vijftiende plek. Voor beide clubs geldt hetzelfde: volgende week moet alles uit de kast gehaald worden.

Mechelen en Eupen krijgen op de slotspeeldag allebei een goede kans op punten. Malinwa ontvangt Waasland-Beveren (11de), Eupen krijgt Moeskroen (14de) op bezoek. Als beide teams ook na de slotwedstrijd nog hetzelfde aantal punten hebben, zal het doelsaldo of zelfs het aantal gescoorde doelpunten de doorslag geven.

Het doelsaldo van KV Mechelen is voorlopig nét iets beter (zie eerder), maar indien ook dat saldo hetzelfde is, wordt Eupen waarschijnlijk de grote winnaar: het heeft namelijk zeven doelpunten meer gescoord (36 tegenover de 29 van KV Mechelen). De strijd om het behoud wordt dus een ware thriller!

Programma speeldag 30:

KV Mechelen - Waasland-Beveren

Eupen - Moeskroen