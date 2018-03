Spookpenalty, geen rode kaart en gemiste strafschop: beslissen deze drie discutabele fases over degradatie?

Geen videoref bij Eupen en KV Mechelen vanavond en dat heeft bij beide ploegen voor heel wat razernij gezorgd. Malinois wilde maar wat graag de videobeelden aan ref Lambrechts laten zien nadat Cavanda geen rood kreeg ondanks duidelijke fout op de doorgebroken Bandé. Hetzelfde verhaal in de tweede helft toen Standard een erg lichte penalty kreeg. Gelukkig voor Malinois stopte Coosemans de elfmeter van Marin. Ook Eupen had met een videoref geen strafschop tegen gekregen, omdat de fout van Valiente overduidelijk buiten de zestien gebeurde. Limbombe zette de strafschop om waardoor Eupen naar de laatste plek zakt. De degradatiestrijd wordt dus een thriller op de slotspeeldag, maar misschien zullen de spookpenalty of de gemiste strafschop van vanavond uiteindelijk beslissend blijken...