Hoe één vrouw de hele school van een bloedbad redde toen ze oog in oog kwam met gewapende jongeman

Antoinette Tuff, een boekhoudster op een basisschool in de Amerikaanse stad Atlanta, wist in 2013 een bloedbad op haar werkplek te voorkomen toen een gewapende jongeman binnenstormde. Haar verhaal, dat actueler dan ooit is, werd verfilmd en is nu genomineerd voor een Oscar.

Voor Antoinette Tuff begon dinsdag 20 augustus 2013 als een gewone werkdag. Ze vertrok naar haar werk als boekhoudster op de basisschool Ronald E. McNair Discovery Learning Academy in Atlanta. Maar die ochtend kreeg ze een onschuldige taakje dat haar het leven had kunnen kosten.

Antoinette bij de première van de film. Foto: AFP

“De schooldirecteur kwam binnen en vroeg of ik de secretaresse bij de inkom even kon vervangen, terwijl zij lunch ging halen”, aldus Antoinette tegen de Daily Mail. Samen met een leerkracht ging ze naar de balie. De gebeurtenissen die daarop volgden, gingen de hele wereld over.

“We gaan er vandaag allemaal aan”

Toen de twee daar een tijdje zaten, kwam de 20-jarige Michael Hill binnen, gekleed in het zwart en gewapend met een AK-47 en bijna 500 kogels. Klaar om een bloedbad aan te richten. “Aanvankelijk dacht ik dat het een grap was”, stelt Antoinette. “Totdat hij zei: ‘Dit is echt. We gaan er vandaag allemaal aan.’”

Die tragedie werd echter voorkomen door Antoinettes rustgevende woorden. “Het komt allemaal goed, lieverd. Ik wil dat je weet dat ik van je hou”, zei ze tegen de jongeman die later bipolair bleek te zijn. “Ik heb ook dergelijke gedachten gehad. Ik wilde vorig jaar zelfmoord plegen nadat mijn man mij had verlaten.”

“Vanbinnen schreeuwde ik”

Daarnaast had Antoinette die dag te horen gekregen dat ze 14.000 dollar moest betalen, anders zou ze haar huis, auto en meubels kwijtraken. “Ik was aan het huilen en probeerde mijn emoties onder controle te krijgen en verder te werken.” Enkele minuten later stond ze oog in oog met een gewapende jongeman. Toch bleef de vrouw rustig.

“Hij was al onstabiel dus als ik zou schreeuwen, zouden we alleen maar beide in paniek raken. Dat zou de dood van ons allemaal hebben betekend”, klinkt het. “Ik wist niet dat ik zo kalm klonk. Vanbinnen schreeuwde ik tegen God: ‘Wat moet ik doen?’”

Michael Hill. Foto: AFP

Schot

Michael zei tegen de lerares die bij Antoinette was dat ze door de school moest lopen en iedereen moest inlichten dat de schutter er was. Niet veel later kwam de nietsvermoedende kantinemanager aanlopen. De gewapende jongen beval hem naar Antoinette te gaan, maar dat ging niet snel genoeg. “Dus schoot hij, om aan te geven dat het een echt wapen was.” De kogel ketste op de grond, maar niemand raakte gewond. Vervolgens liet Michael de kantinemanager gaan.

Dus bleven Antoinette en de jongeman alleen achter. En hoewel ze kansen kreeg om te ontsnappen, bleef de boekhoudster waar ze was. Ze wilde Michael bij de receptie houden zodat hij niet verder de school in ging. “Er waren 870 kinderen en ruim honderd personeelsleden in het gebouw, daar dacht ik aan. Hun levens staan op het spel als je niet de juiste beslissing neemt”, zegt ze.

Vuurgevecht met agenten

“Hij zei dat ik de politie en de televisiestations moest bellen om hen te zeggen dat hij het vuur zou gaan openen”, vervolgt Antoinette. Op een gegeven moment moest ze van Michael ophangen, maar Antoinette liet de hoorn van de haak. De politie kwam massaal ter plaatste en omsingelde de school. Michael ging twee keer naar buiten en vuurde op de agenten.

Ondertussen bleef Antoinette zo rustig mogelijk met de jongeman praten. Ze stelde hem op het gemak, vertelde hem dat hij beter naar een dokter had kunnen gaan in plaats van naar een school met een vuurwapen. Dat het goed zou komen als hij zich zou overgeven en aangaf dat hij niemand had verwond. “Uiteindelijk besloot hij het wapen op de receptie te leggen”, verklaart de vrouw. Michael ging op de grond liggen met zijn handen zijn rug en liet Antoinette weten dat ze de politie mocht bellen om binnen te komen en hem te arresteren. Dat gebeurde. Er vielen die dag geen gewonden op de basisschool van Antoinette en dat allemaal omdat ze rustig een gesprek voerde.

Oscarnominatie

De zestig langste minuten van Antoinettes leven zijn nu verfilmd in de kortfilm Dekalb Elementary, die zondag meedingt naar een Oscar. De heldin is blij met de film. “Het doet me deugd dat mijn leven dat anderen kan inspireren.”