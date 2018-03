AS Roma smeert leider Napoli dure thuisnederlaag aan ondanks nieuwe goal Mertens

Napoli heeft zaterdag op de 27e speeldag in de Italiaanse Serie A een thuisnederlaag geleden tegen AS Roma. De club uit de hoofdstad won met 2-4. Zowel Radja Nainggolan (AS Roma) als Dries Mertens (Napoli) speelde de volledige partij.

Insigne bracht Napoli vroeg voor, maar Roma sloeg terug via Ünder. Via twee goals van Dzeko en nog een treffer van Perotti liepen de bezoekers uit. Mertens zette in de extra tijd de 2-4 eindstand op het bord met een fraaie trap.

Napoli blijft leider met 69 punten. Juventus, dat een match minder telt, volgt met een punt minder. AS Roma (53 punten) is derde.

Bekijk hier alle andere doelpunten:

Wat een wedstrijdbegin in Napels: Insigne en Ünder scoren twee snelle goals en zo staat het 1-1! ??#NapoliRoma 1??-1?? pic.twitter.com/jdnqNZkaie — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 3 maart 2018

Leider Napoli komt op achterstand: Edin Dzeko met de 1-2 voor Roma! ??#NapoliRoma 1??-2?? pic.twitter.com/5zliEH05VF — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 3 maart 2018

EDIN DZEKO! De Bosniër krijgt leider Napoli op de knieën! ??#NapoliRoma 1??-3?? pic.twitter.com/wsdfFORJPL — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 3 maart 2018