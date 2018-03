Niet meer naar huisarts voor griepprik: apothekers willen ook vaccins zetten

Als het van de apothekers afhangt, moet u binnenkort niet meer naar uw huisarts voor uw griepprik, maar kunt u daarvoor voortaan ook bij hen terecht. Uit een bevraging door het vakblad De Apotheker bij zowel Nederlandstalige als Franstalige apothekers, blijkt dat het merendeel zijn of haar takenpakket graag uitgebreid wil zien.

Naast het toedienen van het griepvaccin (59 procent) en het geven van rookstopbegeleiding (71 procent), willen de apothekers ook graag preventieve testen uitvoeren, zoals bloeddrukmetingen (62 procent), diabetesscreening (60 procent), cholesterolmetingen (54 procent) en darmkankerscreening (33 procent).

“Net als alle sectoren in de gezondheidszorg worden ook wij door de digitalisering, besparingen en vergrijzing voor grote uitdagingen geplaatst”, zegt Lieven Zwaenepoel van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB). “Het is logisch dat we dan gaan nadenken over onze evoluerende rol. Het griepvaccin wordt momenteel al in dertien landen door apothekers toegediend, en de vaccinatiegraad stijgt er. Mensen moeten bijvoorbeeld geen afspraak meer maken bij hun huisarts, waardoor sommige risicopatiënten gemakkelijker worden bereikt.”

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) ziet echter geen reden om het takenpakket van de apothekers uit te breiden. “We hebben een meerjarenkader met de twee apothekersbonden afgesloten, waarin sterk wordt ingezet op de versterking van de rol van apotheker”, klinkt het. “De lancering van het concept huisapotheker vorig jaar, waarbij chronische patiënten door een vaste apotheker bij hun medicatiegebruik worden begeleid, is daar een mooi voorbeeld van. Meer plannen liggen niet op tafel.”

Bijscholing

Ook de huisartsen voelen weinig voor het idee. “We zijn op zich niet tegen het feit dat een apotheker een griepprik zou kunnen plaatsen. Apothekers zijn medische professionals met een vijfjarige universitaire opleiding achter de rug. Zeker als ze de nodige bijscholing krijgen, kan het nuttig zijn om hen van tijd tot tijd te laten bijspringen”, zegt Steven Haesaert, woordvoerder van het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen. “Wél maken we ons zorgen over een te grote uitbreiding van hun takenpakket. Het zou de broodnodige opvolging van chronisch zieke of erg hulpbehoevende patiënten namelijk in gevaar brengen. Als patiënten voor een griepprik naar hun huisarts gaan, controleert die altijd een en ander extra. Bij de apothekers zou die bijkomende check-up wegvallen.”