Daarom wil regering het mes zetten in verlofsysteem van ambtenaren: veel voordeliger dan privésector

Snijden in het royale verlofstelsel van de federale ambtenaren. Dat is wat minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) in opdracht van de regering gaat doen. Een nieuwe confrontatie met de vakbonden kondigt zich nu al aan.

Na het voornemen van de regering om komaf te maken met de vaste benoeming, stevent minister Vandeput af op een nieuw conflict met de overheidsvakbonden. Deze keer wil hij het mes zetten in het verlofstelsel van de kleine 70.000 federale ambtenaren. Dat verschilt niet alleen sterk van dienst tot dienst, het is ook een pak voordeliger dan wat gangbaar is in de privésector.

Terwijl de meeste privébedrijven 20 wettelijke vakantiedagen hebben, zijn dat er bij de federale diensten 26. Maar daarbovenop komen nog allerlei andere dagen: 9 tot 18 recupdagen, 13 feestdagen (drie meer dan in de privé), 2 à 4 brugdagen, een week vakantie tussen kerst en nieuw waarvoor geen andere vakantiedagen moeten worden opgenomen. Sommige federale overheidsdiensten geven zelfs tot 18 recupdagen per jaar voor wie vertraging heeft door het openbaar vervoer.

Vandeput wil niet alleen één systeem voor alle federale diensten, hij is ook zinnens een aantal dagen af te schaffen. Bedoeling is te landen op wat voor de Vlaamse ambtenaren gangbaar is. Zij hebben 26 vakantiedagen en daarnaast 9 recupdagen en daar blijft het bij. “Het verschil met de privé is gigantisch, maar er zijn ook grote verschillen tussen de diensten. Dit bemoeilijkt de mobiliteit van ambtenaren tussen de organisaties. Bedoeling is om te komen tot één stelsel. Ik heb van het kernkabinet het mandaat gekregen hierover te onderhandelen met de sociale partners.”

Algemene hervorming

Die sociale partners zijn nu al niet te spreken over het plan. Het socialistische ACOD zegt alles eerst te willen bekijken, maar geeft aan dat afspraken die eerder werden gemaakt niet zomaar kunnen worden verbroken. En Marc Saenen van ACV Openbare Diensten stelt nu al klaar en duidelijk niet akkoord te zullen gaan met het Vlaamse systeem. “Vandepunt heeft net op zijn eigen departement een akkoord afgesloten om de prikklok te vervangen in ruil voor 12 recupdagen per jaar. Zet hij dit nu meteen al op de helling? Straf.” Het liberale VSOA sluit nu zelfs al geen stakingen uit.

Volgens de N-VA-minister kadert alles wel in een algemene hervorming van het ambtenarenstatuut. Ook een opwaardering van de contractuelen hoort daarbij.