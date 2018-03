Einde seizoen Gent-speler Mitrovic na ingreep aan enkel

Stefan Mitrovic zal dit seizoen niet meer in actie komen. De Gent-speler ondergaat binnen een tweetal weken een operatie aan zijn geteisterde enkel en er wacht hem daarna een revalidatie van vier tot zes maanden. Het WK in Rusland wordt zo ook een onhaalbare zaak.

De verdediger sukkelt al meer dan twee maanden met de enkel. De blessure kwam aan het licht toen de Serviër faalde voor zijn medische testen bij Saint-Etienne. Een transfer naar de Franse eerste klasse werd afgeblazen en Gent gaf hem nadien de nodige rust. Beterschap bracht dat niet en nu is duidelijk dat een operatie onafwendbaar is. Vier tot zes maanden zal hij buiten strijd zijn waardoor hij een kruis mag maken over zijn WK-ambities.