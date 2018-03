Onze huisdieren kampen massaal met overgewicht: “Hou op met ze snoepjes of tafelrestjes te voeren”

Onze huisdieren kampen massaal met overgewicht. Volgens de jongste cijfers zijn tot 60 procent van de honden en katten zwaarlijvig. “Veel mensen geven aandacht en liefde aan hun huisdier door hen allerlei snoepjes en maaltijdrestjes toe te stoppen, maar die extraatjes zijn niet goed voor uw hond of kat”, zegt Myriam Hesta, professor dierenvoedingsleer aan de UGent. Steeds meer dierenartsen werken met uitgekiende dieetprogramma’s om huisdieren weer op hun normale gewicht te krijgen. “Een hond die van zijn overgewicht verlost is, is ook effectief gelukkiger”, zegt dierenarts Sylvia Dries.