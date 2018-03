De crisis te veel voor Wenger? Daarom dreigt na 22 jaar ontslag voor Arsenal-manager

Na de vernederende nederlagen tegen Manchester City en de opeenstapeling aan wanprestaties in de laatste weken hebben de Arsenal-fans het helemaal gehad met manager Arsène Wenger. Het is zo erg gesteld dat de woede bij de supporters stilaan plaats maakt voor berusting. De traditieclub staat op een troosteloze zesde plaats in de competitie op maar liefst 30 punten van leider City en in 2018 verloor het al 7 keer. Zelfs Arsenal-coryfeeën als Ian Wright en Martin Keown keren zich tegen hun voormalige coach en vinden dat het tijd is voor verandering. Het einde lijkt nabij voor de langst dienstdoende Arsenal-coach ooit. Maar waar liep het toch spaak de laatste jaren bij Arsenal en Le Professeur?

Wenger staat garant voor mooi, verzorgd voetbal en daarmee maakte hij zich populair bij de fans doorheen de jaren. Maar het probleem is dat alles moet wijken voor het goede spel. Als het lukt is het heel mooi, maar als de spelers niet thuisgeven en een mindere wedstrijd spelen, worden ze vaak volledig overrompeld door hun tegenstander.

Ze oogstten altijd veel lof met hun tiki-taka voetbal, maar verdedigend en tactisch gaat het wel vaker de mist in bij de Londenaars. Arsenal presteert zeer onregelmatig, elk seizoen opnieuw spelen ze een aantal totale non-matchen tegen middenmoters en staartploegen. In de topmatchen kunnen ze zich meestal wel opladen, maar de verloren punten tegen de kleinere teams de voorbije jaren doen hun titelkansen steeds de das om. Dit seizoen rateerden de Gunners zelfs de Champions League door al dat dom puntenverlies, en dat voor de eerste keer ooit in het Wenger-tijdperk.

Ook lijkt Wengers tactiek soms erg naïef. Zo werd zijn team de voorbije jaren in de Champions League een aantal keren naar de slachtbank geleid tegen Bayern München, omdat hij weigerde zijn speelstijl aan te passen. In plaats van de boel dicht te timmeren bleef de Fransman opteren voor verzorgd, aanvallend voetbal. Wat hem al vaak zuur opbrak.

2) Gebrek aan fysiek sterke spelers en ongenaakbare verdedigers

Dat de 68-jarige Fransman van technische begaafde spelers houdt, is geen geheim. Maar met een team vol frêle, lichtvoetige voetballers win je geen wedstrijden. Er is ook nood aan krachtpatsers in elke ploeg. In de topjaren van Arsenal vond Wenger vaak een ideale balans tussen fysiek sterke middenvelders als Patrick Vieira en Emmanuel Petit en virtuozen als Dennis Bergkamp en Frederik Ljungberg.

Nu loopt het team over van technisch begaafde voetballers, maar is er een gebrek aan power zowel in de verdediging als op het middenveld. Met Ramsey, Wilshere, Mkhitaryan en Özil heeft Arsenal allemaal lichtgewichten om de aanval op te zetten, die het onderspit moeten delven als het op pure kracht aankomt. Ook hebben de Londenaars al jaren geen betrouwbare defensie meer. Wenger houdt van technische backs genre Monreal en Bellerin, maar defensieve wonderen zijn het allesbehalve. Met Mustafi, Kolasinac, Mertesacker en Holding trok het de voorbije seizoenen ook geen absolute toppers meer aan centraal in de defensie. Achterin loopt het dan ook te vaak mis bij de Gunners en worden er veel cruciale fouten gemaakt.

3) Geen gekke uitgaven, geen zotte inkomsten

De Amerikaanse eigenaar Stan Kroenke, topondernemer en multimiljardair, is niet de man van de gekke uitgaven. Hij wil dat Arsenal een zelf gefinancierde, gezonde club is, zonder dat de eigenaar moet ingrijpen en met het geld moet smijten. Recente aankopen als Lacazette en Aubameyang waren zeldzame uitspattingen. Normaal geven de Londenaars zelden meer dan 40 miljoen uit op de transfermarkt, waardoor ze niet kunnen concurreren met kleppers als Man City, Man United, PSG en Real Madrid.

Kroenke, die ook eigenaar is van NFL-, NHL- en MLS-teams in de USA, lijkt niet echt bekommerd om de situatie van Arsenal. Vorig seizoen kreeg Wenger ondanks een rampseizoen gewoon contractverlenging en ook nu is de vraag of Kroenke zal ingrijpen. De Amerikaan lijkt wel tevreden met de manier waarop Wenger de club financieel runt en de verzuchtingen van de fans zijn niet meteen Kroenkes grootste zorg. Arsenal heeft ook de rare gewoonte om zijn topspelers te goedkoop te verkopen. Zo werden de voorbije jaren klasbakken als Henry, Vieira, Nasri en Van Persie voor een prikje van de hand gedaan, zonder dat er waardige vervangers kwamen.

4) Geen drive en discipline

De Franse manager krijgt ook geen fut meer in zijn spelers gepompt. Het gebrek aan mentaliteit en inzet is een trend die zich al jaren geleden inzette bij de Arsenal-spelers, zeker tegen de kleine teams. Maar dit seizoen lopen de spelers er vaak zelfs lusteloos bij in de topmatchen. Het ontbreekt hen aan drive en Wenger lijkt de grip op zijn spelersgroep stilaan volledig te verliezen.

Arsenal-legendes Martin Keown en Ian Wright vrezen dat de spelers zich niet meer inzetten voor hun coach. Volgens Wright heeft Wenger zijn ploeg niet meer in de hand. Zo zouden jonge spelers, die pas komen kijken bij het eerste elftal, regelmatig te laat komen op training of gewoon niet komen opdagen. Het grote respect voor de ooit immens populaire Professeur brokkelt af bij spelers en fans…