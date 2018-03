Miet Smet over euthanasie: “Ik wil waardevol sterven”

In een interview met De Zondag vertelt voormalig minister Miet Smet dat haar euthanasiepapieren getekend zijn. “Ik ben bang om af te takelen.”

Nee, vergis u niet, Miet Smet voelt zich nog steeds goed, benadrukt De Zondag. Ze mist haar man, oud-premier Wilfried Martens, maar haar werk, engagement en vrienden houden haar overeind. Toch is ze bezig met de toekomst. Ze heeft haar man zien lijden en dat wil ze niet zelf meemaken. “Ik wil waardevol sterven, niet als een wrak. Als ik aftakel, wil ik euthanasie. Mijn papieren liggen klaar, ze zijn getekend.”

Smet praat in De Zondag ook over haar engagement voor vrouwenrechten. Zij was de eerste grote feministe in de Belgische politiek. Als staatssecretaris en later minister heeft ze gezorgd voor wetgeving rond onder meer seksuele discriminatie op de werkvloer. Dat haar partij CD&V niet langer de grootste partij is in Vlaanderen doet haar pijn, bekent ze ook. “Wij missen charismatische figuren.”