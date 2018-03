Het vel van ‘Mutti Merkel’ is gered: weg ligt open voor nieuwe regering in Duitsland na ‘ja’ van sociaaldemocraten

Meer dan 160 dagen na de verkiezingen ligt de weg eindelijk open voor een nieuwe Duitse regering. De sociaaldemocraten van de SPD zijn voorstander van een nieuwe “grote coalitie” met de christendemocratische CDU/CSU van bondskanselier Angela Merkel. Dat maakte de partij zondagochtend zelf bekend na een stemming onder de leden. Een meerderheid van 66 procent gaf groen licht voor de coalitie.

Alle ogen in Duitsland en bij uitbreiding Europa waren zondagochtend gericht op het Willy-Brandt-Haus in Berlijn, waar het hoofdkwartier van de Duitse sociaaldemocraten gevestigd is. De ongeveer 464.000 partijleden konden zich via brief of via het internet uitspreken over het ontwerp van regeerakkoord dat werd uitgewerkt met de partij van bondskanselier Angela Merkel. Uiteindelijk deed 78,39 procent dat (378.437 stemmen). De participatiegraad lag daarmee op 79,39 procent. Van die partijleden stemden 239.604 met een ‘ja’, 123.329 gaven een ‘neen’.

Dietmar Nietan (links) en Olaf Scholz tijdens de persconferentie van de SDP. Foto: REUTERS

Met de goedkeuring van de partijleden van de SPD, gaat de regeringsvorming in de grootste economie van Europa meer dan 160 dagen na de verkiezingen van 24 september eindelijk de laatste fase in. De verkiezing van Merkel tot bondskanselier staat op 14 maart gepland in het parlement. Daar is de rechtspopulistische AfD nu de grootste oppositiepartij.

Het wordt al de derde “grote coalitie” voor bondskanselier Angela Merkel. Hoe stabiel de coalitie zal zijn, moet nog blijken. De SPD wil na twee jaar evalueren hoe tevreden de partij daarmee is.

SPD met drie vrouwen en drie mannen in regering

De partijtop zal de komende dagen de namen van de zes ministers (drie mannen en drie vrouwen) bekendmaken, die de SPD in de nieuwe regeringscoalitie zal afvaardigen. Het gaat onder andere om de posten Financiën, Buitenlandse Zaken en Werk. Door argwaan bij de partijbasis is die beslissing bewust losgekoppeld van het resultaat van de stemming van de partijleden. Olaf Scholz, waarnemend voorzitter van de partij, wordt mogelijk minister van Financiën.

Volgens Scholz geeft de ja-stem van de leden de SPD kracht voor vernieuwing. Ook de tegenstanders van de “GroKo” zullen actief meewerken in het debat over de vernieuwing van de sociaaldemocratische partij, zei hij.

Andrea Nahles. Foto: REUTERS

Andrea Nahles is genomineerd als nieuwe partijvoorzitter van de SPD. Op een speciaal partijcongres op 22 april krijgt ze de teugels in handen. Tot dan leidt Scholz de SPD als waarnemend voorzitter.

De verdeling bij CDU/CSU

De CSU zal maandag haar drie ministers aankondigen. Bekend is al dat partijleider Horst Seehofer belast wordt met Binnenlandse Zaken. Daarnaast krijgt de partij ook de ministeries voor Verkeer en Ontwikkelingssamenwerking in handen.

De CDU van Angela Merkel stelde enkele dagen geleden al haar ministers voor. Peter Altmaier wordt belast met Economie, Jens Spahn met Volksgezondheid, Ursula Von der Leyen blijft op Defensie, Anja Karliczek wordt minister van Onderwijs en Julia Klöckner mag zich over Landbouw ontfermen.

Kevin Kühnert. Foto: REUTERS

Voorzitter jongerenafdeling ontgoocheld

Kevin Kühnert, de voorzitter van de jongerenafdeling van de Duitse sociaaldemocratische partij SPD (Jusos), is ontgoocheld over het resultaat van de stemming. Kühnert ging voorop in de strijd tegen een nieuwe “GroKo”. Hij zegt nog steeds kritisch te staan tegenover de coalitie. “De SPD moet meer zijn zoals in de afgelopen weken en minder zoals in de afgelopen jaren. Daarvoor zal Jusos zorgen. Geen SPD-vernieuwing zonder ons. Morgen begint het”, zei hij ook.

Franse president

Voor Emmanuel Macron is de keuze van SPD dan weer goed nieuws. De Franse president heeft grootse plannen voor de Europese Unie, met onder meer de invoering van een eigen budget voor de eurozone en de uitbouw van een stevige Europese defensie. Macron rekent daarbij op steun van een stabiele Duitse regering, met inbreng van de pro-Europese SPD. Een ‘neen’ tegen een “GroKo” had een stevige domper kunnen zetten op de ambities van de Franse president.