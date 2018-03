Loods van drankenhandel brandt uit, twintig mensen geëvacueerd

Schoten - In de Gelmelenstraat in het centrum van Schoten is afgelopen nacht een loods van een drankenhandel uitgebrand. De loods was ingesloten tussen zes woningen, maar de brandweer kon die vrijwaren.

Toen de brandweer aankwam, stond de loods al in lichterlaaie. De drankenhandel ligt tussen woningen waardoor het gevaar bestond dat het vuur zou overslaan en nog meer schade zou aanrichten.

“We hebben beslist om zes woningen te evacueren. In totaal gaat het om een twintigtal mensen”, aldus brandweercommandant Luc Braspenningx van de brandweerzone Rand. De bewoners werden opgevangen in het nabijgelegen café Den Trol.

De loods is volledig uitgebrand. De brandweer is nog aan het nablussen. Verder werden nog drie voertuigen vernield. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Niemand raakte gewond.