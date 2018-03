Moeder wil zoontje nog redden na val in ijskoude rivier, maar beiden komen om

Een Frans jongetje van elf is zaterdag overleden nadat hij vrijdagmiddag in een ijskoude gletsjerrivier in het Franse skigebied Valloire was gevallen. Een dag eerder was ook zijn moeder, die de jongen achterna was gesprongen, al overleden in het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde vrijdagmiddag tijdens het rodelen. De jongen was met zijn slee een helling aan het afglijden, toen hij om een nog onduidelijke reden in het water viel. Zijn moeder sprong hem meteen achterna om hem te redden, maar ook zij kwam in nood in het ijskoude water.

Niemand had het ongeluk meteen zien gebeuren en de twee werden pas even later ontdekt op de oever van de rivier. Bewusteloos en zonder hartslag. De twee werden in allerijl overgebracht naar het ziekenhuis van Grenoble, maar hulp kon niet meer baten. De moeder overleed vrijdag in het ziekenhuis, zaterdagochtend is ook het jongetje aan zijn verwondingen overleden.

De lokale politie heeft een onderzoek gestart om de omstandigheden van het ongeval te bepalen.