Zoersel - Een chauffeur verloor in de nacht van zaterdag op zondag de controle over zijn wagen op de E34 in Zoersel.

Het voertuig raakte van de baan. Een eind verderop kwam het tot stilstand in een veld nadat het over de kop was gegaan.

Met hulp van de brandweer kon de chauffeur uit het wrak kruipen. Hij werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval was er geen verkeershinder.