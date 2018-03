Voertuig knalt frontaal op tegenligger: twee bestuurders naar ziekenhuis

Menen - Bij een frontale botsing in Rekkem zijn zondagochtend twee bestuurders gewond geraakt.

Het ongeval gebeurde rond 6.30 in de Moeskroenstraat ter hoogte van Rekkem-Plaats. Om een nog onduidelijke reden reed een bestuurder frontaal in op een tegenligger. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken. Niemand zat gekneld, maar beide bestuurders werden voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht.

Door het ongeval was er een tijdlang geen verkeer mogelijk ter hoogte van het ongeval, waardoor het verkeer via de Plaats werd omgeleid. Na het reinigen van het wegdek was de weg een uurtje later alweer vrij.

Foto: ndz

