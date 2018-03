Bewoners naar ziekenhuis na keukenbrand

Waregem - Twee bewoners van een flat op de hoek van de Oscar Verschuerestraat en de Stationsstraat in Waregem zijn zaterdagavond preventief naar het ziekenhuis gebracht na een keukenbrand.

De brand ontstond in de keuken van een flat op de eerste verdieping. Een pot op het vuur raakte oververhit en de dampkap vatte vuur.

De bewoners merkten het vuur gelukkig tijdig op en ondernamen een bluspoging, waarbij ze heel wat rook inademden. De brandweer, die snel ter plaatse was, hoefde niet meer te blussen en kon zich beperken tot het controleren of het vuur volledig geblust was.