Jean-Marie Dedecker: “Ik wil de vrouwen geen eten geven die op horizontale manier een verticale carrière hebben opgebouwd”

Jean-Marie Dedecker heeft opnieuw enkele straffen uitspraken gedaan in een interview met De Zondag. Zo verklaart de 65-jarige politicus onder meer dat hij “gek wordt” van de #MeToo. “Ik kan niet tegen hypocrisie. Ik wil ze geen eten geven, de vrouwen die op een horizontale manier aan een verticale carrière hebben gebouwd. Maar nu zijn ze allemaal #MeToo.”

Dedecker, die zichzelf “economisch rechts maar progressief op andere vlakken” noemt heeft een probleem met “de nieuwe preutsheid”. ““Of je nu Bo of Boudewijn bent, dat interesseert mij geen reet. Maar vraag me anderzijds geen applaus”, luidt het in De Zondag. “Maar ik word echt gek van #MeToo. Bloemenmeisjes zijn niet meer welkom om de koers… Waar zijn we mee bezig?”

Ook de judowereld kwam in opspraak tijdens de #MeToo-discussie, en dat steekt bij de voormalige judocoach. “Misbruik kan niet, maar ik zou vandaag geen trainer willen zijn. Al is dat niet alleen door #MeToo. We zijn een pampervolk geworden. Ik was bikkelhard destijds. Als er een stok in de zaal stond, durfde ik die te gebruiken. Zacht, hé. Dat kan allemaal niet meer. Deelnemen is belangrijker dan winnen, zeggen ze. Grotere bullshit bestaat niet.”

Dedecker heeft het in het interview ook nog over zijn politieke toekomst. “Ik wil burgemeester van Middelkerke worden. Ik smijt me al vijf jaar voor dat doel. Wat ik in 2019 zal doen, zal daarvan afhangen.”

Hoewel hij al 65 is, geeft hij de strijd nog niet op. “Als ik dat doe, wenkt de doodskist. Al weet ik ook dat het leven meer is dan politiek. Ik heb een goede band met mijn twee zonen, Hans en Dimitri. Hans is vorige week kankervrij verklaard. Dat is een grote overwinning.”