“Ik heb hem gekust.” Vrouw ontdekt pas achteraf de ware identiteit van haar verleider

Ze leerden elkaar kennen op de bus en gingen later samen iets drinken. Hoewel het een tegenvallende date was, kusten de twee toch op het einde van de avond. En daar heeft de vrouw nog altijd heel veel spijt van, zegt ze in een anonieme getuigenis aan de Britse krant The Sun. Want achteraf ontdekte ze dat haar verleider de beruchte kindermoordenaar Jon Venables was.

Het was een memorabel afspraakje, maar niet op de goede manier, zo herinnert de vrouw zich de date van vijf jaar geleden. Nadat hij met haar geflirt had op de bus, hadden de twee afgesproken om samen iets te gaan drinken. De avond verliep echter niet zoals gewenst. “Hij vertelde me dat hij een echte womanizer was, die al met veel vrouwen de lakens had gedeeld. Hij gedroeg zich de hele tijd als een arrogante betweter. Hij had een duister gevoel voor humor.”

Toen het afspraakje erop zat, gaven de twee elkaar een kus en gingen ze elk hun eigen weg. “Toen ik hem later opnieuw tegen het lijf liep, ontstond er een discussie over Jeremy Corbyn (de Britse oppositieleider, nvdr.). En dan werd hij plots zonder enige reden kwaad en kwam hij heel dicht bij mij staan en riep jij weet niet wie ik ben. Het schokte me een beetje en ik was blij dat er niets meer tussen ons gebeurd was na onze date.”

“Voelde me meteen misselijk”

Het was pas later dat de vrouw ontdekte dat haar date eigenlijk Jon Venables was, de man die in 1993 samen met Robert Thompson de tweejarige peuter James Bulger vermoordde. “Toen vrienden me een recente foto van Venables lieten zien, voelde ik me meteen misselijk. Hij zag er zo normaal uit. Het is niet dat er kindermoordenaar op zijn voorhoofd geschreven stond, hé. Al mijn vrienden waren in shock. We kenden die man al jaren, sommige mensen hebben hem zelfs voorgesteld aan hun kinderen.”

Jon Venables en Robert Thompson waren amper tien jaar oud toen ze in 1993 de twee jaar oude James Bulger ontvoerden. Na acht jaar gevangenisstraf werden de twee vrijgelaten onder een nieuwe identiteit. Venables werd onlangs echter opnieuw opgesloten wegens het bezit van kinderporno. Vorige week raakte bekend dat hij van plan is om te trouwen met zijn huidige partner zodra hij de gevangenis mag verlaten.

