Vlaams restaurant haalt “rijpe negerin” van menukaart na storm van kritiek

Sint-Truiden - De uitbaters van Aen Tafel, een restaurant in Sint-Truiden, hebben besloten om het ijsje met de naam “rijpe negerin” meteen van de menukaart te schrappen. Ze deden dat nadat ze sinds afgelopen vrijdag overspoeld werden met boze telefoontjes en negatieve recensies. “We wilden niemand beledigen, laat staan dat wij racist zijn.”

Yves en Joke, de uitbaters van het Limburgse restaurant, kregen afgelopen vrijdag Nederlandse klanten over de vloer. Die bestelden onder meer één “rijpe negerin”, een ijsje, en plaatsten de rekening van hun maal later die avond op Facebook. De post kreeg een pak negatieve reacties en sinds vrijdagavond worden Yves en Joke overspoeld met boze telefoontjes en negatieve recensies.

De uitbaters hebben het ijsje intussen van de menukaart geschrapt en excuseerden zich al uitgebreid op Facebook. “Lieve mensen allemaal”, zo begint de post. “Ik wil mij openbaar verontschuldigen tegenover alle mensen die zich hierdoor aangevallen voelen. Geloof het of niet, maar de mensen kennen deze coupe, die zeer lekker is, al meer dan twintig jaar. Ze werd zo genoemd op aanraden van een Congolese vriendin. In al die jaren heeft er in onze vorige zaak niemand aanstoot aan genomen en ik geef eerlijk toe dat ik er niet bij heb stilgestaan. Wij willen helemaal niemand beledigen, laat staan dat wij racist zijn of mensen met opzet willen kwetsen.”

Zoektocht naar nieuwe naam

De uitbaters roepen tegelijk op om te stoppen “met gal te spuwen”. “Wees verdraagzaam en probeer deze ophef in iets positiefs om te zetten”, luidt het. “In plaats van ons uit te maken, te bedreigen en af te kraken, vraag ik om ons te helpen een nieuwe naam te vinden voor ons ijsje.”

“Ik heb mijn hele leven in Congo/Zaïre gewoond en sta heel open voor andere culturen, gemengde huwelijken, andere godsdiensten… We zijn allemaal mensen van vlees en bloed met verschillende waarden en daar moeten we fier op zijn. Helaas zullen we altijd voor- en tegenstanders hebben, maar laat ons alstublieft ophouden met elkaar te beledigen.”