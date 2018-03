Parlementslid leeft zelf 7 dagen met budget van amper 60 euro: “Ik eet al de hele week lasagne”

Brussel - Eén op de drie Brusselaars moet toekomen met maximaal 60 euro per week. Om te beseffen wat dat precies inhoudt, probeerde het Brussels parlementslid Hannelore Goemand (SP.A) een week hetzelfde te doen. Eten, telefoon, ontspanning… en ook onverwachte kosten. Allemaal met 60 euro. En dat viel niet bepaald mee.

“Het was een confronterende week”, aldus Hannelore Goeman, die inging op de uitdaging van Welzijnszorg. “Tellen, tellen en nog eens tellen en dan nog niet zeker zijn of ik op het einde van de week nog genoeg geld zou hebben om alle kosten te betalen. De goedkoopste voeding zoeken in de winkel betekent minder gezonde voeding kopen: etenswaren in blik zijn goedkoper dan vers fruit en groeten. Ik eet al de hele week lasagne”.

Volgens het parlementslid zijn vooral de onverwachte kosten een ramp. “Als je ziek wordt en naar de dokter moet, is dat een groot probleem. Als het niet levensbedreigend is, stel je het bezoek uit en koop je gewoon pijnstillers.”

Eenzaamheid

Niet alleen de financiële kant was moeilijk te verkroppen, ook de eenzaamheid is volgens Goeman niet te onderschatten. “Je hebt geen geld om te ontspannen, om naar de bioscoop te gaan of gewoon een glas te drinken met vrienden. De enige oplossing is thuis blijven.”

“Ik wist dat het moeilijk zou zijn, maar zo moeilijk… Ik heb het onderschat. En dan had ik al het geluk in een warm appartement te wonen in deze bar koude week en geen dringende uitgaven te moeten doen als kleren, kapotte huishoudtoestellen of onderhoud aan mijn fiets.”

Fulltime job

De Brusselse socialiste trekt één belangrijke conclusie na haar week. “Mensen in armoede kunnen zich moeilijk op iets anders concentreren dan proberen rond te komen. Voortdurend puzzelen, afwegen wat hoeveel kost is een fulltime job”, zegt ze. “Het is duidelijk dat je met dit budget niet gezond kan leven. Het is een les die mij sterkt in mijn politieke overtuiging en die ik meeneem in mijn verder parlementair werk.”