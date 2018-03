Baby Kamillah doodgebeten door rottweiler tijdens wandeling met mama

In de Australische stad Inverell heeft een agressieve rottweiler een meisje doodgebeten. Het dier sprong over een omheining, toen hij haar mama met de kinderwagen zag wandelen. De kleine Kamillah Jones werd amper 1 jaar oud. Dat schrijven verschillende lokale media.

Wat een leuk uitje naar haar grootmoeder moest worden, eindigde als een nachtmerrie voor Kamillah en haar mama. Ze moesten maar enkele straten wandelen, maar toen ze een tuin met een rottweiler passeerde liep het mis. Het dier werd plots agressief en zou over een omheining gesprongen zijn om mama en kind aan te kunnen vallen.

De moeder van het kind vocht nog tegen de hond om haar baby te redden, maar ook zij kon het sterke dier niet tegenhouden. Ze kreeg enkele pijnlijke beten. Uiteindelijk rende de hond weg, maar tegen die tijd was de twaalf maanden oude Kamillah al levensgevaarlijk gewond geraakt. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar het meisje stierf onderweg naar het ziekenhuis.

"Onze kleine engel"

De tante van Kamillah reageert in naam van haar familie aangeslagen via Facebook. "Ik kan niet beschrijven hoe de moeder met heel haar lichaam vocht om haar meisje te kunnen redden", schrijft Aida Boney. "Onze familie moet nu afscheid nemen van een kindje dat nooit de kans heeft gekregen om echt te leven. Onze kleine engel haar vleugeltjes zijn veel te snel gegroeid, ze moest nog niet naar de hemel."

De rottweiler zelf werd even later gevangen in een nabijgelegen wijk. De politie onderzoekt nu hoe de hond vrij is geraakt, en wiens verantwoordelijkheid dat was. Het is nog niet geweten wat er met het dier zal gebeuren.