Wesley Sneijder stopt na 133 interlands: dit waren zijn vijf mooiste doelpunten voor Oranje

Wesley Sneijder neemt na 133 interlands afscheid van het Nederlands elftal. De 33-jarige Utrechter heeft dat besloten na uitvoerig overleg met bondscoach Ronald Koeman, die onlangs op bezoek was bij Sneijder in Qatar. De nieuwe bondscoach vertelde Sneijder dat hij een andere weg wil inslaan bij het Nederlands elftal.

“Toen ik naar Qatar vertrok, wist ik natuurlijk dat dat invloed zou kunnen hebben op mijn carrière als international”, zegt Sneijder zondag in een verklaring op de KNVB-website. “Bovendien begrijp ik dat Koeman een nieuw begin wil maken met andere, jongere spelers. We hebben hierover heel open gesproken en dat was een zeer plezierig gesprek.”

Hoog tijd om de vijf mooiste goals van Sneijder op een rij te zetten:

1. Misschien niet zijn mooiste in de letterlijke zin van het woord, maar wel de meest memorabele. Met het hoofd, jawel, in de kwartfinale van het WK 2010 tegen Brazilië. De winning goal.

2. De goal van de hoop tegen Mexico in de achtste finales tijdens het WK 2014. Oranje keek de uitschakeling in de ogen tot Sneijder een volley heerlijk binnenknalde. Nederland won ook nog na de beruchte ‘spookpenalty’ van Arjen Robben.

3. Niemand die zich de oefeninterland van Nederland tegen Oostenrijk op 9 februari 2011 (3-1 winst) nog herinnert, maar Sneijder scoorde wel een beauty. In de volley, over de doelman!

4. Nog eens Nederland - Mexico, deze keer een oefeninterland in november 2014. Sneijder pakte uit met een van zijn beste afstandsschoten ooit in een 2-3 nederlaag.

5. Sneijder was meer dan een voetballer met een harde knal. In een oefenwedstrijd in 2013 tegen China pakte hij uit met een heerlijk doelpunt met de hak.