Topless activiste belaagt Berlusconi in stembureau

De Italiaanse ex-premier Silvio Berlusconi (81) wilde zondag in Milaan zijn stem uitbrengen voor de parlementsverkiezingen maar dat verliep niet zonder slag of stoot. Toen hij zich identificeerde om zijn stembiljet te krijgen, sprong een topless activiste plots op tafel en riep: “Berlusconi, de tijd is op!” Nadat de vrouw naar buiten was geëscorteerd door lijfwachten van de politicus, bracht Berlusconi in alle rust zijn stem uit.

De leider van de Italiaanse politieke partij Forza Italia trok zondag naar een stembureau in Milaan om zijn stem uit te brengen voor de parlementsverkiezingen, maar werd plots belaagd door een activiste van de Oekraïense feministische groepering Femen. De topless vrouw schreeuwde dat de ex-premier zijn tijd erop zat, voor ze werd omringd door de veiligheidsdiensten.

Toen de vrouw door de bewakers naar buiten was gewerkt, kon Berlusconi - die in het verleden drie keer premier van Italië was - zijn stembiljet in de urne deponeren. Het is niet de eerste keer dat topless activistes de leider van de centrumrechtse partij Forza Italia belagen: tijdens de verkiezingen van 2013 doken drie leden van Femen op om te protesteren tegen de oud-premier.

Ruim 51 miljoen Italianen volgen zondag het voorbeeld van Silvio Berlusconi en kunnen als sinds zeven uur ’s ochtends aanschuiven om hun stem uit te brengen. Er staan tijdens de parlementsverkiezingen 630 zitjes van de Kamer en de 315 Senaatszetels op het spel. Het voorlopig onduidelijk wie er premier van het Zuid-Europese land zal worden, en er wordt verwacht dat de verkiezingen geen duidelijke winnaar zullen opleveren.

Er kan nog tot 23 uur worden gestemd, de eerste officiële resultaten zullen pas maandag worden bekendgemaakt.

Lees ook (+): Van bungabunga-boy tot aaibare opa: hoe Silvio Berlusconi opnieuw aan de macht wil komen