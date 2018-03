De Lijn ontslaat chauffeur die op vrije dag als vrijwilliger met ambulance van brandweer reed

Melle - Openbare vervoersmaatschappij De Lijn heeft een buschauffeur uit Melle op staande voet ontslagen, meldt VTM Nieuws. De man, die al zeventien jaar in dienst was, kreeg zijn C4 omdat hij op zijn vrije dag met de ambulance van de brandweer reed. “Hij respecteerde zijn rij- en rusttijden niet”, klinkt het bij De Lijn.

Wim Roose was naast buschauffeur bij De Lijn in zijn vrije tijd ook ambulancier bij de vrijwillige brandweer van Melle. Op 17 januari van dit jaar kreeg hij een oproep van een man die gevallen was op een bus van De Lijn. “Ik ben ernaartoe gereden als chauffeur, we hebben de reiziger verzorgd en meegenomen”, verklaart hij. Er waren ook twee controleurs van De Lijn ter plaatse. “Die zullen mij hebben opgemerkt en het hebben doorverteld”, aldus Roose.

De chauffeur werd op staande voet ontslagen. “Wij maken hierbij formeel een einde aan uw arbeidsovereenkomst”, kreeg Roose te lezen in een brief. De reden? Het was die dag zijn rustdag en dan mag hij geen personen vervoeren, aldus De Lijn. “Hij heeft zijn rij- en rusttijden niet gerespecteerd.”

“We zijn niet tegen vrijwilligerswerk”, zegt Marianne Thysebaert, woordvoerster van De Lijn Oost-Vlaanderen. “Dat is ook niet verboden. Maar personenvervoer is dat wel. Of dat nu in een job is als vrijwilliger of in een andere job.”

Roose was ervan op de hoogte dat hij de regels overtrad. Vorig jaar had hij nog een negatief antwoord gekregen op zijn vraag of hij zijn job bij De Lijn mocht combineren met zijn vrijwilligerswerk.

Vakbond ACLVB reageert verbolgen. “De Lijn houdt hier wel heel principieel vast aan de procedures. Een ontslag is een brug te ver. We bekijken nu met de juridische dienst of we naar de arbeidsrechtbank kunnen stappen”, klinkt het. Ook Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) vindt het ontslag overdreven. Hij gaat proberen te bemiddelen tussen de betrokken partijen.