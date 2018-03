Hazard moet sleutelduel winnen van De Bruyne maar overlaadt landgenoot met complimenten: “Hij is de beste”

Chelsea neemt het zondagmiddag op de 29e speeldag in de Premier League op tegen Manchester City. De Blues moeten winnen om niet achterop te raken in de strijd om de top vier (lees: de tickets voor de Champions League). Eden Hazard en Kevin De Bruyne zijn dus 90 minuten lang vijanden, ook al stemde die eerste voor King Kev voor Speler van het Jaar in Engeland.

De Bruyne wordt over het algemeen aanzien als de grote favoriet om die individuele eer binnen te halen. Een prijs die Hazard in 2015 won. Van de spelmaker van Chelsea verdient zijn collega-Rode Duivel hem dit seizoen. “De drie beste spelers in de Premier League op dit moment zijn Kevin De Bruyne, Mohamed Salah en Harry Kane”, zegt Hazard tegen Sky Sports. “Ik heb voor De Bruyne gestemd. Hij is de beste.”

“Ik kon voor Salah stemmen omdat ik met hem heb samengespeeld en hij een vriend is, maar hij is meer een aanvaller dan een speler. Kevin kan alles. Hij verdedigt, geeft voorzetten, geeft assists en scoort goals in grote wedstrijden. Hij is zo slim, op én naast het veld. Hij is een van de beste ter wereld als hij goede spelers naast zich heeft.”

“Elke keer als hij de bal aan zijn voeten heeft, kan hij iets magisch doen. De Bruyne scoort niet zoveel doelpunten maar hij kan iets creëren met slechts één beweging of pass. Zo simpel. Hij is een speciale speler”, aldus een lyrische Hazard.

Foto: EPA-EFE

90 minuten vergeten

Hazard erkent echter dat hij zondag met Chelsea moet winnen van De Bruyne en co, die 22 punten meer tellen in de stand. “We zitten nog steeds in de Champions League en FA Cup, maar we willen ons wel plaatsen voor de Champions League van volgend seizoen. Er zijn nog heel wat wedstrijden te spelen. We zullen pas na het seizoen zien of het goed of slecht was.”

“Ik zal blij zijn om Kevin te zien voor de aftrap van de wedstrijd”, zegt Hazard. “Maar ik zal proberen om 90 minuten lang te vergeten dat hij mij vriend is. Ik hou ervan om mopjes te maken met vrienden in de spelerstunnel maar zodra de scheidsrechter de wedstrijd op gang heeft geblazen, ben ik gefocust op de partij. Na afloop, winst of verlies, zal ik zijn hand schudden en hem zeggen: tot in maart bij de Rode Duivels.”

Sleutelduel

De Bruyne tegen Hazard. Zo wordt het duel tussen Man City en Chelsea in de Engelse media omschreven. De Bruyne is alweer bezig aan een geweldig seizoen bij de Citizens. Hij zit aan veertien assists (eerste in de Premier League), 86 gecreëerde kansen (eerste), dertien assists uit open play (eerste) en 57 gecreëerde kansen uit open play (tweede).

Onze landgenoot heeft amper zeven assists nodig om het record van Thierry Henry uit het seizoen 200/2003 (20 assists) te breken. Aangezien hij één kans per 28 minuten creëert, behoort dat tot de mogelijkheden met nog tien wedstrijden te spelen.

Hazard zit aan slechts drie assists dit seizoen, maar scoorde wel zes keer in zijn laatste acht wedstrijden voor Chelsea. De Rode Duivel scoort dit seizoen één keer om de 154 minuten, veruit zijn beste cijfers in Engeland. Hazard schiet ook vaker op doel dan normaal en trapt liefst één op vijf keer binnen de palen.