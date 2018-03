Vader doet oproep: “Wie reed mijn zoon aan en liet hem zwaargewond achter?”

Turnhout - De vader van Senne Falleyn, een jongen die in de nacht van vrijdag op zaterdag werd aangereden in Turnhout, doet een oproep naar de dader. Die reed door na het ongeval. Senne hield er een schedelbreuk aan over.

“In de nacht van vrijdag 2 op zaterdag 3 maart is mijn zoon Senne Falleyn aangereden door een donkerblauwe wagen, waarschijnlijk een BMW, ouder model”, plaatst Guy Falleyn op Facebook. “Dit gebeurde omstreeks 3u ‘s nachts, op de Graatakker te Turnhout, ergens tussen de ringbaan en de bioscoop (UGC, voordien Utopolis).”

Senne heeft volgens zijn vader een schedelbreuk opgelopen bij de oproep. “De chauffeur is doorgereden. We vragen aan de chauffeur om zich kenbaar te maken, en contact te zoeken. Ook anderen die de mogelijke dader kennen, of mogelijke tips hebben, kunnen me contacteren via gfalleyn@gmail.com. Woon je in de buurt van Turnhout, graag delen!