Ouders zien zich nu ook gedwongen om te kamperen om kinderen op reservelijst van school te krijgen

Zaventem - Ouders die hun tent opslaan bij een school om hun kind op tijd in te kunnen schrijven is inmiddels -gek genoeg- geen vreemd fenomeen meer. Maar vaders en moeders bivakkeren nu ook al om hun kroost op de wachtlijst van een school te krijgen, bericht VTM Nieuws.

In een kleuterschool in het Vlaams-Brabantse Nossegem, nabij Zaventem, is een -inmiddels- bekend zich te zien: tentjes van ouders die voor het schoolgebouw kamperen in de hoop hun kinderen in te kunnen schrijven.

Op de kleuterschool in kwestie is plaats voor 25 jonge leerlingen, maar 19 plekken zijn ingenomen door broers, zussen en kinderen van leerkrachten. Dat betekent dat er dus nog slechts zes plaatsen beschikbaar zijn. Niet iedereen zal een van de begeerde plekjes kunnen bemachtigen dus gaat het al zo ver dat ouders ook bivakkeren om hun kleuters op de reservelijst van de school te krijgen. Sinds vrijdagochtend liggen ze voor de poort, ondanks de vrieskou.

Eén van die ouders is Leila El Garani. Zij kwam om 08.00 uur toen er nog niemand was. Ze dacht dat het niet zo’n vaart zou lopen, maar toen ze even later terugkwam, stond ze al als tweede op de reservelijst, zegt ze tegen VTM Nieuws. Gelukkig voor haar haakte een van de ouders af, waardoor ze de eerste op de wachtlijst is. Het is echter nog maar zeer de vraag of haar zoontje in september op de school kan beginnen.