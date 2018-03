Organisaties betogen tegen Theo Francken: “Geen plaats voor een politiek die A- en B-burgers creëert”

Leuven - Omdat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) daags nadien een lezing geeft aan de KU Leuven hebben een twintigtal organisaties opgeroepen om op maandag 5 maart te manifesteren tegen zijn asielbeleid. De betoging start omstreeks 17.30 uur aan het Martelarenplein, aan het station in Leuven. Onder meer het ABVV Vlaams-Brabant, Hart boven Hard Leuven, ACOD Cultuur, de vzw Vrede en PVDA Vlaams-Brabant steunen de betoging.

“Wij willen Francken laten horen dat er in onze stad geen plaats is voor een politiek die de mensenrechten in vraag stelt, die A- en B-burgers creëert, die de mensen door racisme laat verdelen en die het middenveld monddood probeert te maken. Theo Francken tracht verschillende bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten om beter kunnen heersen ten koste van de zwaksten in de samenleving”, aldus de organisaties in een mededeling. Ook in oktober vorig jaar werd er betoogd naar aanleiding van een lezing die Francken in Leuven voor een studentenpubliek gaf. Toen daagden 500 betogers op.

Rechten van de mens

De organisaties kanten zich onder meer “tegen het wetsvoorstel om zomaar woningen te kunnen binnenvallen”. “Dit is in strijd met de Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) dat de onschendbaarheid van de woning garandeert, behalve wanneer er een dreiging is voor de nationale veiligheid. Maar mensenrechten vormen voor Francken een obstakel dat aan de kant moet worden geschoven.”

De organisaties verwijzen hier naar het feit dat ook bij de omstreden uitwijzing onlangs van Soedanezen het EVRM niet gerespecteerd werd “omdat het risico op foltering niet geval per geval werd nagegaan”.