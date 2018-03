Woningen geëvacueerd na gasexplosie in Londen

De hulpdiensten werden zondagmiddag naar het gebouw in de gemeente Romford geroepen nadat een explosie had plaatsgevonden. Zowel de politie, brandweer als ambulances kwamen ter plaatse.

Uiteindelijk bleek het te gaan om een gasexplosie door een kapotte koelkast in een winkel. Niemand raakte gewond en de schade viel mee. Omwonenden werden uit voorzorg geëvacueerd.

#HaroldHill Emergency services are currently dealing with an explosion at a shop on Farnham Road.

There are no confirmed injuries as yet and police are unable to confirm the cause of the explosion at this time

Pic @Cortez22222 pic.twitter.com/PI89itQuko