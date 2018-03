Vlaams Nationaal Zangfeest solidair met Catalonië en “waakzaam” in eigen land

Antwerpen -

In de Antwerpse Lotto Arena hebben ruim 4.000 Vlaamsgezinde muziekliefhebbers zondag het jaarlijkse Vlaams Nationaal Zangfeest bijgewoond. De 81ste editie stond niet alleen in het teken van de Vlaamse, maar ook de Catalaanse onafhankelijkheidsstrijd. Er werd een inzameling gedaan voor Catalanen die in Spanje worden vervolgd voor hun steun aan het onafhankelijkheidsreferendum van vorig najaar. Dichter bij huis moeten flaminganten “wakker en waakzaam blijven” rond thema’s als de Brusselse rand en de transfers naar Wallonië, verklaarde de organisatie.