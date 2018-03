Stiefvader spreekt over jongeman die zijn date in stukjes sneed: "Hij is altijd een zonderling moederskindje geweest"

Een 26-jarige Amerikaan uit New York moet voor de rechter moet verschijnen voor de moord op zijn date. Haar hoofd had hij in zijn rugzak gestopt, het lichaam van de Japanse vrouw werd in verschillende stukken teruggevonden in Osaka. Zijn stiefvader vertelt nu aan The New York Post hoe zonderling de jongeman was.

Het begon allemaal als onschuldig geflirt. De 27-jarige Saki Kondo en de Amerikaanse jongeman Jake Bayraktar leerden elkaar kennen via een populaire dating-app die Japanners en buitenlanders met elkaar in contact brengt. Het klikte meteen tussen de twee, of zo leek het toch. De jonge vrouw wilde hem zo graag leren kennen dat ze afzakte naar de Japanse stad Osaka, zo vertelt een vriendin.

Zonderlinge soldaat

Jake was echter een zonderlinge jongeman. Geboren in Rusland als Yevgeniy Vasilievich Bayraktar, kende hij een ingewikkelde jeugd. Toen zijn ouders uit elkaar gingen, verhuisde hij mee met zijn moeder naar de Verenigde Staten. "Hij is altijd al een zonderling moederskindje geweest", vertelde zijn derde stiefvader Benny Dacy aan de New York Post. Met weinig vrienden en amper contacten zonderde hij zich vaak af.

Elf maanden mocht hij aan het werk in de luchtmacht in het Amerikaanse leger, maar ook daar moest hij plots vertrekken. Zijn oversten willen de reden van zijn vertrek niet vrijgeven, omdat ze dit als een interne beslissing beschouwen. Volgens Dacy was het vanaf dat moment nog moeilijker voor hem om met zijn stiefzoon een band te smeden. Hij praatte enkel nog met zijn moeder. Het gebrek aan sociale contacten, zorgde ervoor dat Bayraktar zich begon te wenden tot dating-apps.

Van date naar moord

Toen hij op vakantie ging naar Osaka maakte hij daar meermaals gebruik van om vrouwen te verleiden. Hij zou al meerdere vrouwen via de app uitgenodigd hebben in het appartement sinds hij in januari naar Japan kwam. De andere vrouwen zijn wel allemaal veilig, vernamen Japanse media. Maar voor Saki Kondo liep het verschrikkelijk af. Zij vertrok op 15 februari naar haar date, maar zou nooit meer teruggezien worden.

De politie zette meteen een zoektocht op poten, die al snel naar Bayraktar leidde. De twee werden immers samen gezien in een flatgebouw in Osaka op 16 februari. Nadien ontbrak van Kondo elk spoor. Agenten vreesden echter al snel het ergste, aangezien er op camerabeelden te zien is hoe de Amerikaan meerdere keren met een grote zak buiten en weer binnen wandelt. In een van de appartementen troffen de speurders bloedsporen aan en was er een grote hoeveelheid luchtverfrisser gebruikt.

In stukken

Van zodra het hoofd van de vrouw aangetroffen werd in een koffer bij de Amerikaanse toerist, sloot het net zich snel rond Bayraktar. Een dag later werden op meerdere plaatsen in en rond Osaka andere zakken gevonden met ledematen en een torso erin. Op 600 meter daarvan werden ook haar armen gevonden. In Kyoto werden in bosrijk gebied ook haar benen aangetroffen.

Het is nog niet duidelijk wat de doodsoorzaak is. Volgens de politie vertonen de lichaamsdelen geen duidelijke verwondingen.