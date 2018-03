Pamela Anderson vertelt over misbruik door babysitter: “Ik wenste haar de dood toe en toen stierf ze”

Pamela Anderson heeft in een openhartig interview vertelt over hoe ze als klein meisje werd misbruikt door haar vrouwelijke babysitter. De voormalig Baywatch-ster wenste de vrouw dood. Toen de oppas een dag later daadwerkelijk omkwam bij een auto-ongeluk dacht het jonge meisje dat ze magische krachten had.

De 50-jarige Anderson deed in het Britse praatprogramma Piers Morgan Life Stories een boekje open over hoe zij op jonge leeftijd werd misbruikt. “Ik had een babysitter die mij misbruikte voor ongeveer een jaar, denk ik. Het gebeurde toen ik tussen de vier en acht jaar oud was”, aldus de actrice. Dat meldt de Daily Mail.

Het verhaal kreeg een macabere wending toen de ex-playmate vertelde hoe het met de vrouw afliep. “Ik herinner me dat ik haar de dood toe wenste. En de volgende dag kwam ze om bij een auto-ongeluk tijdens haar afstudeerceremonie.”

Dat maakte heel wat indruk op de jonge Pamela. “Ik dacht: ‘Ok, ik heb haar vermoord. Ik heb magische krachten. Ik begon te geloven dat ik deze speciale gave had om mensen te doden, dus ik was bang om mijn ouders erover te vertellen en dat ik mijn oppas had vermoord.”

