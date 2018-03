Advocaat Weinstein zeker dat zijn cliënt niet wordt vervolgd: “Geen verkrachting, ook al vindt vrouw het weerzinwekkend”

De advocaat van de gewezen Hollywood-producent Harvey Weinstein is ervan overtuigd dat zijn cliënt niet veroordeeld zal worden. Volgens Britse media zegt advocaat Benjamin Brafman dat Weinstein strafrechtelijk niet vervolgd kan worden voor verkrachting.

“Wanneer een vrouw beslist seks te hebben met een Hollywood-producent omdat ze denkt dat dit haar carrière kan bevorderen, is dat geen verkrachting, ook al vindt ze het weerzinwekkend”, aldus Brafman. “Ze heeft dan een bewuste keuze gemaakt om iets te doen wat ze persoonlijk weerzinwekkend vindt om zo haar carrière te bevorderen”.

Casting couch

Volgens de advocaat zijn dergelijke zaken op verschillende vlakken slecht. “Maar dat is van voor mijn geboorte de reputatie van de sector”, aldus Brafman. “De casting couch is ook geen uitvinding van Harvey Weinstein”, voegt hij er nog aan toe. De casting couch is een verwijzing naar de manier waarop machtigen in de filmindustrie acteurs/actrices een rol aanbieden in ruil voor seksuele gunsten.

De 69-jarige Brafman verdedigt Weinstein tegen de talloze beschuldigingen van aanranding die de voorbije maanden tegen de Hollywood-producent zijn opgedoken. Brafman was eerder onder meer de advocaat van Michael Jackson, verschillende maffiosi en gewezen IMF-topman Dominique Strauss-Kahn (die door een schoonmaakster werd beschuldigd van aanranding).