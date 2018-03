Vier gedetineerden gevangenis Leuven in ernstige toestand na vermoedelijke overdosis door verboden middelen

Leuven - Vier gedetineerden van de hulpgevangenis van Leuven verkeren in ernstige toestand na een vermoedelijke overdosis van verboden middelen. Dat bevestigt het Gevangeniswezen aan onze redactie. Een twaalftal anderen staat onder intern toezicht van de medisch dienst.

In de hulpgevangenis van Leuven zijn zondag rond 17.00 uur vier gedetineerden in elkaar gezakt na de middagwandeling. Ze verloren daarbij het bewustzijn. “Ze hebben het bewustzijn verloren. Vermoedelijk hebben verschillende gedetineerden gezamenlijk verboden middelen gebruikt”, zegt Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen van de FOD Justitie.

Het viertal verkeert in ernstige toestand, vermoedelijk door een overdosis. “Één gedetineerde is al in ernstige medische toestand overgebracht naar de spoedafdeling van een extern ziekenhuis. De drie andere gedetineerden blijven onder toezicht van de arts van het medisch interventieplan in de gevangenis. Daar krijgen zij de nodige medische zorgen toegediend”, klinkt het verder.

Ook een twaalftal andere gedetineerden, die vermoedelijk samen met de vier anderen de verboden middelen gebruikten, staat onder intern toezicht. Hoe het met hen gaat is niet bekend.