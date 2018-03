Primera Division-club Levante verbreekt samenwerking met coach Muniz

De Spaanse staartploeg Levante heeft zondag na de draw tegen Espanyol (1-1) de samenwerking met trainer Juan Ramon Lopez Muñiz stopgezet. Paco Lopez, de coach van de beloften, neemt zijn plaats in tot het einde van het seizoen.

De 49-jarige Muñiz betaalt het gelag voor een reeks van vijftien competitiewedstrijd zonder overwinning. Daardoor is Levante afgezakt naar de zeventiende plaats in La Liga. De ploeg uit Valencia staat met 21 punten net boven de degradatiestreep. Las Palmas kan maandag, wanneer het naar Celta Vigo moet, zelfs over Levante springen.

Muniz zat sinds de zomer van 2016 op de bank bij Levante en promoveerde vorig jaar met zijn ploeg naar het hoogste niveau van Spanje.