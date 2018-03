Inferno vernielt voedingsbedrijf na explosie

Vleteren - Ruim 80 brandweermannen, 9 posten, 9 tankwagens, 3 ladderwagens en heel wat extra logistieke voertuigen probeerden zondagavond een inferno te bekampen in voedingsbedrijf Lesage in de dorpskern van Oostvleteren.

"Vijf minuten vóór de brand was ik op die plaats aan het wandelen. Er was nog niets aan de hand", vertelt zaakvoerder Peter Lesage (70). "Toen ik papieren in de burelen ging leggen, belde mijn vrouw om te melden dat er kortsluiting was in het bedrijf. Niet veel later werd ik naar buiten geroepen, omdat het brandde achteraan het bedrijf. Er volgde een knal. Het vuur deed een mazouttank ontploffen. Een vrachtwagen, die vlakbij stond, brandde helemaal uit. De brand verspreidde zich naar het afdak en een deel van de grote loods."

De brandweer kwam massaal ter plaatse, maar kon niet verhinderen dat het vuur zich verder verspreidde doorheen de loods. Na een paar uur sloegen de vlammen tientallen meters hoog uit het dak van de loods. Dat ging gepaard met knallen. "Waarschijnlijk deodorantflessen, die ontploffen door de hitte", aldus Lesage. "Het vuur is moeilijk te bestrijden door de grote hoeveelheden karton, waarin onze producten verpakt zijn."



Door de hevige vlammen en hitte moesten de hulpdiensten enkele huizen rond het bedrijf evacueren en een perimeter instellen van het bedrijf tot aan de verkeerslichten in het centrum van Oostvleteren. "Er zijn 3 gezinnen geëvacueerd", zegt Kristof Louagie, communicatieambtenaar van Brandweer Westhoek. "Het grootste probleem voor de brandweer is watertekort. We proberen dit zo goed mogelijk op te lossen door het opvorderen van tankwagens uit de ruime regio, die op en af rijden om water aan te voeren. De volledige loods is verloren."

De brandweer doet er momenteel alles aan om de burelen van het bedrijf te vrijwaren. Er vielen geen gewonden. "Het vuur verspreidde zich niet naar de woningen naast het bedrijf, omdat er nog een ruime afstand is tot de brandende loods." Peter is de derde generatie in het familiebedrijf, dat 48 werknemers telt. Op de vestiging van de brand werken 23 mensen.