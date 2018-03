Agenten willen dakloze berispen voor vuurtje stoken, maar geloven hun ogen niet als ze zien wat hij geroosterd heeft

Agenten van de politie Den Haag wilden zondagmiddag een dakloze man op de vingers tikken omdat hij een vuurtje had gemaakt in een bos. Ze stonden echter met hun mond vol tanden toen ze zagen wat de man had geroosterd en verorberd.

De Nederlandse agenten zagen de dakloze bij een vuurtje zitten in het Haagse Bos. Het is daar verboden vuur te stoken, dus stapten ze op hem af. Toen ze dichterbij kwamen, zagen ze tot hun grote verbazing twee lange vogelpoten uit het vuur steken, meldt het Algemeen Dagblad.

Het bleek te gaan om de poten van een blauwe reiger. De dakloze, een Rus, wist de agenten te vertellen dat hij het dier dood in het bos had gevonden. Vervolgens had hij de reiger geslacht, geroosterd en opgegeten.

Melding vuurtje stoken in het Haagse Bos in #DenHaag bleek het kookvuur van een dakloze Rus te zijn... die een blauwe reiger had geroosterd en opgegeten. De man is aangehouden. Meer info op onze Facebook site: https://t.co/P7xStMTcjf #DH247 ^JV pic.twitter.com/nwxCLz8eGF — Politie Overbosch (@PolOverbosch) 4 maart 2018

Beschermde diersoort

De blauwe reiger is een beschermde diersoort en mag volgens de Wet Natuurbescherming dus niet worden gedood. Aangezien het niet duidelijk is hoe het dier aan zijn einde kwam, werd de dakloze man niet vervolgd. Hij werd wel aangehouden voor het stoken van vuur en omdat hij geen identiteitsbewijs op zak had.

De Rus werd overgedragen aan de Vreemdelingenpolitie.