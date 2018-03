Geen hete standjes tijdens Griekse topper tussen ‘eeuwige vijanden’.. door leeg stadion

De afgelopen jaren stond de Griekse topper telkens tussen aartsrivalen Olympiakos Piraeus en Panathinaikos telkens garant voor hete taferelen met de vurige aanhang van beide ploegen. Maar niet zo dit jaar. Door supportersrellen van Olympiakos-fans in een eerdere match moest de derby tussen de eeuwige rivalen in een leeg stadion gespeeld worden.

De derby tussen de eeuwige vijanden is de weinig tot de verbeelding sprekende bijnaam van de confrontatie tussen Olympiakos en Panathinaikos. En niet geheel onterecht. De afgelopen matchen tussen de gezworen rivalen verliep telkens in een gespannen sfeer en niet zelden kwam het na de partij tot rellen tussen de twee vurige supportersclans. Maar niet zo vanavond, want de topper moest voor het eerst in de geschiedenis achter gesloten deuren plaatsvinden. Ironisch genoeg het gevolg van eerdere supportersrellen van de fans van Olympiakos. De Griekse fans hadden het twee weken geleden na de match tegen AEK Athene al te bont gemaakt en omdat de advocaten er niet in slaagden om hoger beroep aan te tekenen, moest de match zonder fans plaatsvinden.

En of het gebrek aan vurige fans zijn invloed had op de match. De anders zo beladen partij mankeerde dit keer bezieling. En ook geen van beide ploegen kon de overwinning pakken. Na een uur kwam de thuisploeg, met Belgen Proto, Engels, Odjidja en Mirallas in de basis, via een strafschopgoal van Fortounis op voorsprong. Ikonomou had bij die penaltyfout een rode kaart gekregen, maar met tien konden de bezoekers toch een gelijkspel uit de brand slepen. Ook vanop de strafschopstip bracht Mounier in de 87ste minuut de 1-1 eindstand op het scorebord.

Olympiakos kan zo niet profiteren van de nederlaag van PAOK. De titelverdediger staat met 47 punten derde op 7 punten van AEK en 5 punten van PAOK.