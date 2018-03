Minder dan helft van alle kinderen wordt nog gedoopt

We geloven niet meer in het doopsel. Althans, zo lijkt het toch op basis van cijfers die onderzoekers van de KU Leuven verzameld hebben in opdracht van de Belgische bisschoppen.

Tussen 2010 en 2016 is het aantal kinderdoopsels in de bisdommen Brugge, Gent, Antwerpen, Hasselt en het aartsbisdom Mechelen-Brussel met een kwart gedaald, van 45.657 naar 33.875.

De grootste daling zien we in Mechelen-Brussel. Daar gaat het in zes jaar tijd om een daling van 32,4 procent. In absolute cijfers gebeuren daar wel nog altijd het meeste doopsels. In het bisdom Gent is de daling het kleinst: 10,5 procent.

Minder dan de helft gedoopt

Nog opvallend: voor het eerst wordt minder dan de helft van de kinderen nog gedoopt. Waar in 2009 nog 58 procent van de kinderen het doopsel ontving, was dat in 2016 nog maar 45 procent.

Volgens Geert De Kerpel, woordvoerder van de bisschoppen, is de daling het gevolg van de doorgedreven secularisering. Socioloog Marc Hooghe (KU Leuven) wijst ook op de toename van het aantal gezinnen met een migratieachtergrond.