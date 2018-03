Na alle heisa: videoref bij beide degradatieduels op slotspeeldag

KV Mechelen-Waasland-Beveren en Eupen-Moeskroen krijgen zondag normaliter allebei assistentie van de videoref. In het normale schema was die enkel voor de wedstrijd van KV Mechelen voorzien, maar gezien het belang van beide degradatieduels rijdt er zondag ook een busje richting Eupen.

Ze hadden van nut kunnen zijn: videorefs bij Standard-KV Mechelen en Antwerp-Eupen. En hoewel het idee geopperd werd om de twee beschikbare videorefbusjes naar Luik en Antwerpen te sturen, kwam het er uiteindelijk niet van. “Er was een videoref voorzien voor Zulte Waregem-Anderlecht”, verduidelijkt scheidsrechtersbaas Johan Verbist. “We beschikken over slechts twee VAR-sets (de befaamde busjes, nvdr.), dus als we videorefs wilden gebruiken voor de twee degradatieduels hadden we die in Waregem moeten weghalen. Dat zou tot contractbreuk geleid hebben. Voor het seizoen werd immers beslist dat elke club minstens drie thuiswedstrijden en drie uitwedstrijden met videoref zou krijgen.”

De vraag werd nog gesteld, maar Anderlecht ging niet akkoord om de videoref door te schuiven. Paars-wit wilde het evenwicht niet breken. Ook uit vrees voor klachten van andere clubs.

Straks drie busjes

Een euvel dat zich zondag niet stelt. Voor KV Mechelen-Waasland-Beveren was er initieel al een videoref voorzien. Het tweede busje kan dus zonder problemen naar Eupen gestuurd worden zonder dat de voorwaarden van het initiële contract geschonden zouden worden. “Het is nog niet helemaal zeker, maar normaal moeten we morgen (vandaag, nvdr.) kunnen aankondigen dat er ook in Eupen een videoref zal zijn”, aldus Verbist. Na de reguliere competitie zullen er videorefs aanwezig zijn in elke wedstrijd van Play-off 1. Ook de bekerfinale, de finale van Play-off 2 en de barragematchen voor Europees voetbal krijgen de assistentie van een videoref. Het aantal beschikbare busjes stijgt trouwens van twee naar drie stuks.