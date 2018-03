Van An en Jan naar Bambi en Soa: we geven onze kinderen steeds vreemdere namen

Het kind moet een naam hebben. Liefst een buitengewone. Uit cijfers van Statbel blijkt dat het aantal verschillende voornamen in Vlaanderen de afgelopen dertig jaar geëxplodeerd is van 40.000 naar meer dan 100.000. “Een teken van hoe multicultureel onze maatschappij geworden is. En van hoe we ons niets meer aantrekken van de pastoor en onze grootouders voor een voornaam”, zegt naamkundige Gerrit Bloothooft.