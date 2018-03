Lijnbus vliegt in brand, passagiers en chauffeur kunnen tijdig ontsnappen

Bekkevoort - Op de Staatsbaan in Bekkevoort waren er maandagochtend problemen door een brandende bus van De Lijn. Een omstander kon spectaculaire beelden maken van het incident.

“Het vuur is in het midden van de bus ontstaan, op de plaats waar de motor zit. We vermoeden dat het dus om een motorstoring gaat”, zegt Sara Jane Deputter van De Lijn. De bus bedient lijn 370 Leuven-Diest. Op het moment dat de brand uitbrak, zaten er drie passagiers op de bus. “Die konden samen met de chauffeur veilig ontkomen.”

Door het ongeval was de oprit naar de E314 een tijdlang moeilijk bereikbaar.

Foto: mmv

