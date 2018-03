Vorselaar - In Vorselaar is maandagochtend een diamantslijperij overvallen.

Toen de personeelsleden van de slijperij ’s ochtends ter plaatse kwamen, werden ze verrast door de overvallers. Onder bedreiging van een wapen werden ze gedwongen om de kluis te openen.

Hoe groot de buit is, is nog niet duidelijk. De daders konden wegvluchten. De politie is bezig met het onderzoek.

Het gaat om de slijperij in de straat Vispluk.