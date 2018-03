Stef Blok wordt nieuwe minister van Buitenlandse Zaken in Nederland

Stef Blok, van de liberale partij VVD, wordt de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken in Nederland. Hij wordt de opvolger van Halbe Zijlstra, die opstapte vanwege zijn leugen over een bezoek aan de Russische president Vladimir Poetin, meldt de Nederlandse krant De Telegraaf maandag.

De 53-jarige Blok was in de vorige regering minister voor Wonen en Rijksdienst en later minister van Veiligheid en Justitie. Blok zou vrijdag worden beëdigd.

Zijn voorganger Zijlstra was vorige maand afgetreden omdat hij als fractievoorzitter van de VVD een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin had verzonnen. Premier Mark Rutte verklaarde achteraf dat hij de tijd wilde nemen voor het invullen van de ministerspost.

Met de keuze voor VVD’er Blok kiest Rutte in elk geval voor ervaring.