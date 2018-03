Nieuw werk van artiest die penismuur maakte gespot in Brussel

Brussel - Onze hoofdstad heeft er opnieuw een muurschildering bij. ‘Dit is zonder twijfel het werk van dezelfde artiest die de penismuur ontwierp.’

Wie in Brussel langs de Varkensmarkt wandelt en omhoog kijkt, ziet voortaan een gigantische muurschildering van een naakte vrouw die haar hand op haar buik heeft gelegd. De muurschildering, die ’s nachts werd gemaakt, vertoont opvallend veel gelijkenissen met enkele andere werken die de afgelopen maanden in Brussel opdoken, zoals de penetratiemuur, de penismuur, de anusmuur en de muurschildering van een masturberende vrouw. Ook de tekening van een onthoofding aan de Vlaamsepoort en een bloedige lynchpartij vlakbij de Kapellekerk zijn in dezelfde stijl geschilderd.

Sobere kleuren

‘Dit is zonder twijfel het werk van dezelfde artiest die de penismuur ontwierp’, zei Björn Van Poucke, curator van het streetartparcours The Crystal Ship in Oostende, maandagochtend op Radio 1. ‘Men ziet een bepaalde stijl terugkeren: sobere kleuren, thematiek,... Voor een muurschildering als deze zal hij makkelijk een uur of drie vier nodig gehad hebben.’

‘Ik weet wie deze artiest is, maar aangezien hij niet wil dat zijn naam bekendgemaakt wordt, zal ik dat ook niet doen’, aldus Van Poucke. ‘Als hij in de legaliteit wil opereren, sta ik zeker te springen om met hem samen te werken, ja.’

Kunstenaar Bonom

Voorlopig wil de artiest die de mysterieuze, soms aanstootgevende muurschilderingen achterlaat in de hoofdstad zijn identiteit niet bekendmaken. Al is de vaardigheid om zeven verdiepingen graffiti aanbrengen in één nacht iets wat weinigen gegund is. De naam van de kunstenaar Bonom gaat al meer dan een jaar over de tongen.

Of de laatste nieuwe muurschildering op de Varkensmarkt zal blijven staan, hangt af van de eigenaar(s) van het gebouw. Als de schildering moet verwijderd worden, zal de stad Brussel die taak op zich moeten nemen.

De reuzenpenis aan het kruispunt La Barrière Foto: rr

Tekening van masturberende vrouw in de buurt van het Klein Kasteeltje Foto: rr

Een bloedige lynchpartij vlakbij Kapellekerk Foto: rr

Tekening van een onthoofding aan de Vlaamsepoor Foto: Bert Dewaele

Een anus op een gebouw aan de Steenkoolkaai Foto: Gorik Van Holen