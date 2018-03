Heuvelland - Een wagen belandde maandag omstreeks 8 uur in een beekje aan de Houthemstraat in het West-Vlaamse Heuvelland. De bestuurster miste een flauwe bocht en werd onder meer met pijn aan de rug afgevoerd. Het was maandagochtend mistig in de streek en de wegen lagen er gevaarlijk glad bij.

Er belandde vanochtend ook een wagen tegen een boom in de Rijselstraat in Heuvelland, vlakbij dit ongeval.