Mobiele opleidingsunit als springplank naar werk

Bedrijfsruimte ter beschikking stellen voor een mobiele opleidingsunit waarna de kandidaten kunnen doorstromen naar andere bedrijven. Dat is de unieke kruisbestuiving die de bekende autosupermarkt Cardoen en technisch opleidingsbedrijf MaSEOS uit Antwerpen recent op poten hebben gezet.

“Bij MaSEOS scholen we werkzoekenden om tot technici en geven we veiligheidsopleidingen. De opleidingen worden niet gegeven in leslokalen, maar in mobiele opleidingsunits die we opstellen bij bedrijven”, verduidelijkt Werner Van den Broeck, gedelegeerd bestuurder van MaSEOS.

Cardoen zette hier graag mee zijn schouders onder. “Enkele werkzoekenden die heel weinig kans maken op een plek op de arbeidsmarkt kregen op die manier de kans om een technische opleiding te volgen. De opleiding van een maand bestond uit twee delen: een gedeelte e-learning en daarna een 12 dagen durende praktijkopleiding. Daarvoor stond de opleidingsunit van MaSEOS opgesteld bij Cardoen in Gent”, vertelt Wim Vos, CEO van Cardoen.

Tijdens de laatste dagen van de opleiding konden enkele bedrijven die op zoek waren naar technisch personeel, een kijkje komen nemen om kennis te maken met de deelnemers. “Het opzet van de opleiding voor Cardoen was dus niet om op die manier nieuw personeel aan te werven. We stelden onze ruimte ter beschikking om op die manier mee het tekort aan technisch personeel terug te dringen”, verduidelijkt Wim Vos.

Sollicitatie

Een van de bedrijven die poolshoogte kwamen nemen, was Cegelec uit Zwijndrecht, onderdeel van VINCI Energies en gespecialiseerd in advies, ontwerp, engineering, installatie en onderhoud van tertiaire- en industriële gebouwen en infrastructuurprojecten.

“Omdat we al volop bezig zijn met het opbouwen van een project met MaSEOS, nodigden zij ons uit om een kijkje te komen nemen tijdens de opleiding”, zegt Ann Verguts, HR Manager bij Cegelec. “Na een kennismaking met de deelnemers besloten we om een van hen ook uit te nodigen op een sollicitatiegesprek”, vertelt ze. Intussen is Jonas Cornelis ongeveer twee maand aan de slag bij Cegelec.

“Het leuke aan de opleiding is dat je, dankzij de opleidingsunit, de theorie meteen in de praktijk kunt omzetten. Ik heb alles in december afgerond en kon diezelfde maand al bij Cegelec aan de slag als elektricien automatische regeling”, zegt hij.

