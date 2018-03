Actrice geeft bedankingsspeech volledig in gebarentaal

‘The Silent Child’, een film over een doof kind dat het moeilijk heeft om te communiceren, won zondag de Oscar voor ‘Best live action short film’. Actrice en medeschrijfster van de film Rachel Shenton gaf de overwinning een extra dimensie door haar bedankingsspeech volledig in gebarentaal te geven.

“Ik heb beloofd aan de 6-jarige hoofdrolspeelster uit onze film dat ik mijn bedankingsspeech in gebarentaal zou geven”, zegt Shenton. De Britse is duidelijk zenuwachtig en heeft naar eigen zeggen trillende handen maar brengt de speech tot een goed einde.

De film gaat over een 4-jarig meisje dat doof is en een ‘stil leven’ leidt, totdat een sociaal werkster haar gebarentaal aanleert. Shenton, die de rol van sociaal werkster op zich neemt, schreef de film vanuit haar eigen ervaringen nadat haar vader plots doof werd toen zij twaalf was.