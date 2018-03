Primeur: Zuid-Koreaanse delegatie ontmoet Kim Jong-un in Noord-Korea

Enkele belangrijke vertegenwoordigers van de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in zijn maandag naar Noord-Korea gevlogen voor een ontmoeting met president Kim Jong-un, meldt persagentschap AFP. Het kan een belangrijke stap zijn om de relaties tussen Noord- en Zuid-Korea te verbeteren en mogelijk een dialoog tussen Noord-Korea en de VS op gang te brengen.

De Zuid-Koreaanse delegatie bestaat onder meer uit Chun Eui-yong, de veiligheidsadviseur van de president, en Suh Hoon, directeur van de nationale intelligentiediensten. Het is een primeur: zij worden de eerste Zuid-Koreaanse overheidsleden die Kim Jong-un ontmoeten sinds hij zes jaar geleden aan de macht kwam. In totaal telt de delegatie tien leden.

Foto: EPA-EFE

Hun doel is om een betere verstandhouding op te bouwen tussen hun land en het zijne, maar ook om de Noord-Koreanen aan te zetten tot een dialoog met de Amerikaanse president Donald Trump over het nucleaire wapenprogramma. Ze blijven twee dagen in Noord-Korea, waarna ze naar Washington vliegen om daar verslag uit te brengen.

Noord- en Zuid-Korea leven al jarenlang op erg gespannen voet, maar afgelopen winter leek er toch een voorzichtige toenadering te zijn tussen beide landen toen Noord-Korea besloot om deel te nemen aan de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Eerder stuurde Kim Jong-un zijn zus en speciale gezant Kim Yo-jong al naar Zuid-Korea voor een ontmoeting met de president.